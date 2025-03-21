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رياضة

رقم مميز لكيميتش مع منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا، فيتو
منتخب ألمانيا، فيتو

قلب منتخب ألمانيا تأخره أمام إيطاليا، 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب الإيطالي مبكرًا بعد 9 دقائق، عبر ساندرو تونالي، قبل أن يعادل الألمان النتيجة عن طريق تيم كلينيست.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، ارتقى لها كلينيست وحولها برأسية قوية، داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، منذ الظهور الأول لكيميتش مع المنتخب الألماني، في مايو 2016، سجلت "الماكينات" 26 هدفًا من ضربات رأسية، منها 12 هدفًا جاءت من تمريراته العرضية، بنسبة بلغت 46%.

وكانت هذه الإحصائية قبل أن يضيف كيميتش تمريرة حاسمة أخرى، عندما أهدى زميله ليون جوريتسكا عرضية من ركلة ركنية، ليسجل الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 76.

 

ألمانيا يقلب الطاولة علي إيطاليا

وقلب المنتخب الألماني تأخره بهدف، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 أمام إيطاليا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب إيطاليا عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض منتخب ألمانيا في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين بواسطة تيم كلينيست وليون جوريتسكا في الدقيقتين 49 و76 على الترتيب.

 

ويلتقي الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

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