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رياضة

ألمانيا ضد إيطاليا، مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

أسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 

موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية 2025 الأدوار النهائية والملاحق

ننتظر أن تقام مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 خلال التوقف الدولي في مارس القادم، وذلك بالتزامن مع إقامة مباريات ملحق الصعود والهبوط الخاص بالمسارين الأول والثاني والمسارين الثاني والثالث.

أما الدوران نصف النهائي والنهائي في دوري الأمم الأوروبية، فسيقامان خلال التوقف الدولي في يونيو القادم، وسيسدل الستار على المسابقة بإقامة مباريات ملحق المسارين الثالث والرابع في مارس 2026.

موعد مباريات دوري الأمم 2025 القادمة

ربع النهائي لـ ملحق المسارين الأول والثاني، وملحق المسارين الثاني والثالث، الذهاب سيكون 20 مارس 2025، والإياب 23 مارس 2025.

نصف النهائي، يومي 4 - 5 يونيو 2025، والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث ستكون يوم 8 يونيو 2025.

أما النهائي فسيكون، لـ ملحق المسارين الثالث والرابع الذهاب 26 مارس 2026، والإياب 31 مارس 2026.

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