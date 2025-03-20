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رياضة

منتخب ألمانيا ينتزع فوزا مثيرا من إيطاليا 1/2 في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

منتخب ايطاليا،فيتو
منتخب ايطاليا،فيتو

فاز منتخب ألمانيا أمام  إيطاليا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مييتزا"، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز هدف إيطاليا ساندرو نوتالي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول. 

 

 

 

وتعادل لمنتخب ألمانيا تيم كيلينست في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني.

 

وأحرز ليون جوريتزكا في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني.

 

 

 

تشكيل إيطاليا أمام ألمانيا 

تشكيل ألمانيا أمام إيطاليا 

 

 

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية


وتمت إذاعة مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 8.

 

وتأهل منتخب إيطاليا إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

بينما تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور ذاته عقب اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

ويسعي المنتخب الإيطالي بقيادة سباليتي، لإنهاء عقدة منتخب ألمانيا والتي وصلت إلي 13 عاما منذ مواجهة المنتخبين يوم 28 يونيو 2012.

 

منتخب إيطاليا حقق آخر فوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2012 وصعد إلى المباراة النهائية وخسر اللقب أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0.

 

وقبل مباراة إيطاليا وألمانيا اليوم، لعب منتخب إيطاليا مع ألمانيا 6 مرات منذ نصف نهائي يورو 2012 وجاءت النتائج كالتالي:

1- تعادل إيطاليا وألمانيا بنتيجة 1-1 في مباراة ودية يوم 15 نوفمبر 2013.

2- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا بنتيجة 4-1 في مباراة ودية يوم 29 مارس 2016.

3- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في ربع نهائي يورو 2016 يوم 2 يوليو 2016.

4- التعادل السلبي يسيطر علي مباراة المنتخبين في مباراة ودية يوم 15 نوفمبر 2016.

 

5- فرض التعادل 1-1 نتيجة مباراة المنتخبين في مجموعات دوري الأمم الأوروبية يوم 4 يونيو 2022.

6- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا 5-2  في مجموعات دوري الأمم الأوروبية  يوم 14 يونيو 2022.

 

 

 

 

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