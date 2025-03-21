سقوط فرنسا وإيطاليا والبرتغال في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، شهدت مباريات الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 نتائج مثيرة مساء الخميس.

وحقق المنتخب الألماني فوزًا مثيرًا على نظيره الإيطالي في عقر داره، كما انتصر منتخب كرواتيا على أرضه أمام فرنسا، وكذلك فعل المنتخب الدنماركي أمام البرتغال، وحسمت نتيجة التعادل 2-2 مباراة القمة المثيرة بين منتخبي هولندا وإسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب للمواجهات الأربع يوم الأحد المقبل.

ويستضيف المنتخب الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا الأدوار النهائية للمسابقة على ملاعبه في يونيو المقبل.

وجاءت نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

ألمانيا يقلب الطاولة علي إيطاليا

وقلب المنتخب الألماني تأخره بهدف، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 أمام إيطاليا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب إيطاليا عن طريق ساندرو تونالي في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتفض منتخب ألمانيا في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين بواسطة تيم كلينيست وليون جوريتسكا في الدقيقتين 49 و76 على الترتيب.

ويلتقي الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

هولندا ضد إسبانيا

تعادل هولندا وإسبانيا 2-2 في مباراة مثيرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية مساء الخميس.



تقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكو ويليامز، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل لهولندا في الدقيقة 27.

وسجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني عن طريق تيجاني رايندرز في الدقيقة 46، لكن الفريق المضيف عانى من النقص العددي لدى طرد لاعبه جوريل هاتو في الدقيقة 81.

ونجح المنتخب الإسباني في استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه، ليسجل الهدف الثاني عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

كرواتيا ضد فرنسا

حقق منتخب كرواتيا فوزًا ثمينًا على ضيفه الفرنسي بنتيجة 2-0، ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

سجل منتخب كرواتيا هدفيه في الشوط الأول، حيث افتتح أنتي بوديمير التسجيل في الدقيقة 26، ثم أضاف إيفان بيريسيتش مهاجم آيندهوفن الهولندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة.

الدنمارك ضد البرتغال

اقتنص منتخب الدنمارك فوزًا ثمينًا من ضيفه البرتغالي 1-0، بفضل هدف سجله راسموس هويلوند في الدقيقة 78.

وحصل منتخب الدنمارك على ضربة جزاء في الدقيقة 23 نتيجة لمسة يد ضد ريناتو فيجا، لكن كريستيان إريكسن أهدرها.

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