السبت 22 مارس 2025
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أخبار الحوادث اليوم: بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان.. إحالة 3 مسئولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة.. وشريكة سفاح التجمع تطعن بالنقض على حكم إدانتها

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية 

تمكن  رجال المباحث القاهرة ، من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة القطامية.

جهود أمنية لكشف ملابسات سرقة فرع شركة شهير بمنطقة أبو النمرس

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات سرقة مجهولين لمبلغ مالي من فرع شركة شهيرة بمنطقة أبو النمرس.

ضبط 11 تاجر مخدرات و55 سلاحا ناريا خلال حملة أمنية بأسيوط

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المخرج محمد سامي والفنان أحمد رزق والمنتج صادق أنور الصباح، يتهمهم فيه بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية من خلال مسلسل سيد الناس

شريكة سفاح التجمع تطعن بالنقض على حكم إدانتها

 تقدّم الدكتور هاني سامح المحامي بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أم شهد" وسفاح التجمع والتي أثارت جدلًا واسعًا في مصر. 

تأييد إعدام ربة منزل وزوجها في قتل طليقها بالقاهرة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد معاقبة ربة منزل وزوجها بالإعدام، لاتهامهما بقتل طليق الأولى وسرقته في القاهرة.

أمن القاهرة ينفي سرقة السور الحديدي لكوبري المطرية

 كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة السور الحديدي الخاص بأحد الكباري بمنطقة المطرية، وتبين قيام إحدى الشركات المسئولة عن أعمال الصيانة والإصلاح بكوبرى.

النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية بسبب الإهما

 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي؛ مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.


 

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