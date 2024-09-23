قتلت طليقها بعقار يسد المسالك الهوائية، حيثيات إعدام ربة منزل وزوجها

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل وزوجها وصديقه بالاعدام والسجن 15 سنة لاثنين آخرين في اتهامهم بقتل طليق الأولى في شهر رمضان.

وجاء في الحيثيات إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهمة الأولى أمنية عبد الرحمن طليقة المجني عليه أيمن شبل كانت مرتبطة بعلاقة عاطفية مع المتهم الثاني محمد عيد إمام منذ 6 سنوات أثناء زواجها من المجني عليه، وما أن تطلقت وانتهت فترة العدة تزوجت المتهم في الحال مما أثار غضب المجني عليه، فعمد لملاحقتها لدى أهلها لشعوره بشبهة خيانة زوجية، وحيال تكرار تلك الملاحقة للمتهمة الأولى عقدت العزم على الانتقام منه وجعله عبرة.

المتهم يستعين بمرتزقة لخطف المجني عليه

وأضافت الحيثيات أن المتهم الثاني استعان بالمتهم الخامس محمد الجوهري طنطاوي لخطف المجني عليه بعد أن اتفق معه على إعطائه 10 آلاف جنيه نظير تعاونه، وكلفه بإحضار آخرين مما حدا بالأخير الاستعانة بالمتهم الثالث محمود عبد العزيز رزق عبد اللطيف الذي استعان بالمتهم الرابع محمد خالد للمساعدة في ارتكاب الواقعة مقابل حصول كل منهما علي مبلغ مالي قدره 10آلاف جنيه.

وأشارت الحيثيات إلى أنه في 7 ابريل 2022 بدأ المتهمون في مراقبة المجني عليه لخطفه بالقوة لدى مروره بطريق ناء إلا أن محاولتهم باءت بالفشل لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وفي مساء يوم 9 ابريل 2022 بادرت المتهمة الاولي باستدراج المجني عليه من خلال الاتصال به وطلبت مقابلته، فقبل المجني عليه طلبها وتقابل معها أسفل كوبري المشاة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس والتي استدرجته لمكان ناء متفق عليه مع باقي المتهمين سلفا بطريق العين السخنة، حال تتبع باق المتهمين سيرهم واقتادته لخارج السيارة بحجة واهية.

تقييد وكتم انفاس… خطة المتهمين لقتل المجني عليه

واوضحت الحيثيات ان باقي المتهمون انقضوا علي المجني عليه اثناء ارتدائهم كمامات طبية ونظارات سوداء وأغطية رأس وأبرحوه ضربا فشلوا مقاومته، وتمكنوا من إيداعه عنوة داخل سيارتهم وقيدوا يديه باستخدام إفزان وقدمية بلاصق طبي وعصبوا عينيه ببلاستر وأودعوه بدواسة المقعد الخلفي للسيارة، واستولت المتهمة الاولي علي مبلغ 5 الاف جنيه وهاتف المحمول كان بحوزة المجني عليه ثم علموا مقدار أرصدته البنكية، فضربوه للحصول رغما عنه على الأرقام السرية ببطاقات الائتمان خاصته مما دفعه لاعطائهم أرقام خاطئة، فتوجهت المتهمة ومعها بطاقات الائتمان الخاصة بالمجني عليه لماكينة الصرف الآلي لسحب النقود إلا أن محاولتها باءت بالفشل فعزموا العقد علي قتله.

كما اوضحت الحيثيات ان المتهمين قاموا بإعادة إحكام تقييد المجني عليه بقوة شديدة وإعطائه جرعة زائدة من عقار للتأثير علي وعيه لسد المسالك الهوائية والحيلولة دون إنقاذ نفسه، وتولى المتهم الثاني شراء عقار طبي وأدوات التقييد من صيدلية وتولت المتهمة الأولى تكليف ابنتها الطفلة الصغيرة بشراء جرعة أخرى من ذات العقار، وتولي المتهم الثالث تذويب العقار في المياه وإعطائه للمجني عليه رغما عنه الذي من شأنه إضعاف مقاومته، وأعاد المتهمان الثاني والثالث تقييده مجددا، فقيدا يديه وقدميه وعصبا عينيه وأغلقا المسالك الهوائية بتكميمه وتطويق الفم والأنف بقطعة قماشية أعلاها بلاستر طبي، وأحكم المتهمون تلك القيود من خلال ربط جميع مسارات التقييد، وفي مساء يوم الحادث حال حلول موعد الإفطار في شهر رمضان قام المتهمون بإيداع المجني عليه بسيارته، ثم القوه في مكان خال من السكان ليلقي حتفه مخنوقا.