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حوادث

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

مسلسل سيد الناس،
مسلسل سيد الناس، فيتو

تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المخرج محمد سامي والفنان أحمد رزق والمنتج صادق أنور الصباح، يتهمهم فيه بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية من خلال مسلسل سيد الناس

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 1154708 لسنة 2025 عرائض النائب العام، أن الفنان أحمد رزق في الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس الذي جسد فيه شخصية عفيفي تلفظ بعبارات مسيئة للذات الإلهية وتزدري الأديان وتهدد السلم الاجتماعي وتهدد لحمة المجتمع وأعرافه وقيمه الدينية والاجتماعية.

وأضاف البلاغ أن العبارة التي قالها أحمد رزق في الحلقة الثامنة تدخل في ازدراء الأديان السماوية، وتسيء للذات الإلهية بدعوة قدرة الفنان المذكور على التشريع الإلهي وتحليل ما حرمه الله وجعله محارم مقدسة، كما يدعو إلى زنا المحارم، ويضرب بالأديان السماوية والقيم والأعراف الدينية والمجتمعية عرض الحائط ويدعو إلى الفسق والفجور وتحليل زنا المحارم.

وطالب البلاغ بالتدخل الفوري لوقف عرض مسلسل سيد الناس وحذف مقاطع الفيديو المتضمن المحتوى المسيء من وسائل التواصل الاجتماعي، وإحالة الفنان أحمد رزق والمخرج محمد سامي والمنتج صادق أنور الصباح ومعاونيهم إلى التحقيق.

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النائب العام المستشار محمد شوقي المخرج محمد سامي أحمد رزق مسلسل سيد الناس

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