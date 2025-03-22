جهود أمنية لكشف ملابسات سرقة فرع شركة شهير بمنطقة أبو النمرس

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات سرقة مجهولين لمبلغ مالي من فرع شركة شهيرة بمنطقة أبو النمرس.

سرقة فرع شركة شهير بمنطقة أبو النمرس

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض فرع شركة للسرقة بأبو النمرس، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى، أن مجهولين استولوا على مبلغ مالي من مقر فرع إحدى الشركات، وفروا هاربين.

ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما يفحص رجال الشرطة، كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال العاملين بالشركة.

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