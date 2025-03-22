السبت 22 مارس 2025
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حوادث

ضبط 11 تاجر مخدرات و55 سلاحا ناريا خلال حملة أمنية بأسيوط

سلاح نارى
سلاح نارى

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت الجهود عن ضبط 11  قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 11 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية".

 

كما ضبط 55 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن 16 بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 50 متهما"لــ 18 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 311 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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