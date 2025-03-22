السبت 22 مارس 2025
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حوادث

 القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية 

 القبض متهمين, فيتو
 القبض متهمين, فيتو

تمكن  رجال المباحث القاهرة ، من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة القطامية.

 

سرقة محل مشغولات ذهبية  بالقطامية 

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا  يفيد تعرض خزينة محل مشغولات ذهبية للسرقة بالقطامية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الخزينة، وأن 6 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.

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وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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سرقة محل مغشولات ذهبية بالقطامية قسم شرطة القطامية مديرية أمن القاهرة سرقة مشغولات ذهبية

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