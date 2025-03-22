أمن القاهرة ينفي سرقة السور الحديدي لكوبري المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة السور الحديدي الخاص بأحد الكباري بمنطقة المطرية، وتبين قيام إحدى الشركات المسئولة عن أعمال الصيانة والإصلاح بكوبرى.

فيديو سرقة السور الحديدي لكوبري المطرية

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام بعض الأشخاص مستقلين سيارة نقل بسرقة السور الحديدي الخاص بأحد الكباري بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام إحدى الشركات المسئولة عن أعمال الصيانة والإصلاح بكوبرى المطرية بالقاهرة بإجراء أعمال صيانة بالكوبرى، ولا يوجد ثمة وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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