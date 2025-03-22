كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن سقوط بعض مخلفات البناء "حجارة" من سيارة نقل، وضبط مرتكب الواقعة.



القبض على قائد سيارة نقل تسبب فى سقوط حجارة على الطريق بحدائق القبة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصـل الاجتماعى بشأن التضرر من قائد سيارة محملة بمخلفات البناء ”رتش" حجارة كبيرة الحجم لسقوط بعض المخلفات أثناء سيره بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة معرضًا حياة المواطنين للخطر.

القبض على قائد سيارة نقل تسبب فى سقوط حجارة على الطريق بحدائق القبة



وبالفحص تمكن رجال المباحث من ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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