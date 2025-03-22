السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

روسيا تهدد بالرد على هجمات أوكرانيا ضد منشآت الطاقة

تفجير، فيتو
تفجير، فيتو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو تحتفظ بحقها في "الرد المتكافئ" على الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، وفق وكالة "رويترز".

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات أمس الجمعة بتفجير محطة روسية لضخ الغاز في منطقة حدودية تنسحب منها القوات الأوكرانية.

وشنت روسيا هجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مرارا خلال القتال المستمر منذ ثلاث سنوات، في حين استهدفت أوكرانيا منشآت طاقة في روسيا.

وقالت الوزارة: "كما حدث في 2022، هناك استفزازات مجددا بهدف عرقلة عملية التفاوض. نحذر بوضوح من أنه إذا واصل نظام كييف نهجه التدميري، فإن روسيا تحتفظ بحقها في الرد، بما في ذلك الرد المتكافئ".

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