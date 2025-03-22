روسيا تهدد بالرد على هجمات أوكرانيا ضد منشآت الطاقة

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو تحتفظ بحقها في "الرد المتكافئ" على الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، وفق وكالة "رويترز".

⚡🇷🇺🇺🇦: A massive fire has broken out tonight at the Sudzha gas pumping station (51°10’42”N 35°08’21”E). The fire is sustained by the gas still inside the pipeline, but the cause remains unknown.



the station is still under Ukrainian control.#Ukraine #Russia #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/gvdkBc5X3f — Global War Report. (@GlobeWarReport) March 21, 2025

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات أمس الجمعة بتفجير محطة روسية لضخ الغاز في منطقة حدودية تنسحب منها القوات الأوكرانية.

وشنت روسيا هجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مرارا خلال القتال المستمر منذ ثلاث سنوات، في حين استهدفت أوكرانيا منشآت طاقة في روسيا.

وقالت الوزارة: "كما حدث في 2022، هناك استفزازات مجددا بهدف عرقلة عملية التفاوض. نحذر بوضوح من أنه إذا واصل نظام كييف نهجه التدميري، فإن روسيا تحتفظ بحقها في الرد، بما في ذلك الرد المتكافئ".

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