الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

روسيا تستعد لتوريد 100 ألف طن من النفط إلى سوريا

روسيا تستعد لتوريد
روسيا تستعد لتوريد خام القطب الشمالي إلى سوريا، فيتو

نقل مصدر حكومي وقناة تلفزيونية سورية عن مجموعة بورصات لندن أن ناقلتين خاضعتين لعقوبات أمريكية ستفرغان شحنة  من خام نفط القطب الشمالي الروسي في سوريا لأول مرة، بعد أيام من تسليم موسكو أول شحنة ديزل معلنة إلى هناك خلال أكثر من عشرة أعوام.

تسليم موسكو أول شحنة ديزل معلنة

وأضاف المصدر وقناة تلفزيون سوريا المؤيدة للحكومة، أن واحدة من الناقلتين (أكواتيكا) تحمل نحو 100 ألف طن من النفط الروسي ومن المقرر أن تفرغ شحنتها في ميناء بانياس قريبًا.

وذكر المصدر والقناة أن الناقلة وصلت يوم الخميس لكنها لم تُفرغ حمولتها بعد.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة الثانية (ساكينا) لا تزال في طريقها إلى بانياس وعلى متنها 100 ألف طن أخرى من النفط، ومن المقرر وصولها في 25 مارس.

وتخضع كلتا الناقلتين لعقوبات أمريكية منذ 10 يناير، وكذلك ناقلة التخزين (أومبا) المتمركزة بالقرب من ميناء مورمانسك الشمالي حيث حمّلت الناقلتان الشحنتين في فبراير، وفقا لبيانات شحن اطلعت عليها مصادر.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات في يناير على شركة جازبروم

ويتعين على روسيا البحث عن مشترين بدلاء لنفطها من منطقة القطب الشمالي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات في يناير على شركة جازبروم نفت والناقلات التي تشحن الخام.

وتواجه سوريا صعوبة في العثور على بديل للنفط الإيراني لمصافيها، في ظل تراجع إنتاجها النفطي. وكانت مصفاة بانياس، الأكبر في البلاد، قد أوقفت عملياتها في ديسمبر 2024 بسبب نقص الإمدادات عقب تعليق الشحنات الإيرانية.

ولم ترد جازبروم نفت الروسية ولا أي مسؤول في وزارة النفط السورية على طلبات للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت روسيا حمولة ديزل إلى سوريا على متن ناقلة خاضعة لعقوبات أمريكية.

 

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