أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة نجها جنوبي العاصمة.

غارات إسرائيلية على نجها جنوبي دمشق

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله إن الغارات على بلدة نجها استهدفت مواقع عسكرية ومساكن ضباط.

وفي وقت سابق من صباح السبت، قالت تقارير عبرية إن هجوم طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على قاعدتي تدمر وتيفور وسط سوريا، جاء بعد أن رصد سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا القدرات الاستراتيجية في تلك القواعد العسكرية.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "هدف الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة".

وأشار تقرير الصحيفة اليوم السبت إلى أن "إدارة المخابرات الجوية قامت في الآونة الأخيرة بمراقبة الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين الواقعتين تحت سيطرة جيش الأسد" وفق تعبيره.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن "4 غارات على الأقل استهدفت المطار الذي يضم قوات من الإدارة الجديدة في سوريا، ويقع في محيط مدينة تدمر".

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