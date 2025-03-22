إذاعة جيش الاحتلال: الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان غير معروفة

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر عسكرية قولها: إنه لا يمكن الآن التحقق من هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان.

مصدر إطلاق الصواريخ على إسرائيل

وزعمت المصادر أن إطلاق الصواريخ من لبنان خرق خطير لتفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن جيش الاحتلال لن يتردد في التحرك ضد الخرق من لبنان أو الرد عليه.

ومن جهته أكد حزب الله اللبناني، التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يقف خلف الدولة اللبنانية لمعالجة التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح حزب الله، أن ادعاءات إسرائيل تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاتها على لبنان، ونفى أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نتنياهو يأمر بضرب عشرات الأهداف في لبنان

وأمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، جيش الاحتلال بضرب ما وصفه "بعشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان.

الأجواء اللبنانية

وأفادت مراسلة سكاي نيوز، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية وشنت غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وقالت إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في مرتفعات "إقليم التفاح" ومرتفعات "جبل الريحان"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة "تولين" استهدفت منزلًا وهو ما أس

‏في الأثناء، تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

وكان الجيش اللبناني أجرى عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.