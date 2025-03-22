السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

9 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين اليوم

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تقام اليوم السبت 9 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ26 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروف بـ “دوري المحترفين”.

واقيمت امس مباراة بين فريق راية والداخلية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

مواعيد مباريات في الجولة الـ 26 من دوري المحترفين

 ديروط ضد بترول أسيوط 9:30 مساء   

لافيينا ضد كهرباء الإسماعيلية 9:30 مساء

المنصورة ضد سبورتنج  9:30 مساء

طنطا ضد الترسانة  9:30 مساء

أسوان ضد وي  9:30 مساء

ابو قير ضد السكة الحديد  9:30 مساء 

بروكسي ضد المقاولون  9:30 مساء 

منتخب السويس ضد بلدية المحلة  9:30 مساء 

وادي دجلة ضد القناة  9:30 مساء  

 

نتائج مباريات الجولة الـ 25 من دوري المحترفين 

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي 2-0 

الترسانة ضد وادي دجلة 0-1 

المصرية للاتصالات ضد ديروط 2-3

أسوان ضد سبورتنج 1-0 

بلدية المحلة ضد المقاولون 0-1  


بترول أسيوط ضد منتخب السويس 0ـ1

السكة الحديد ضد لافيينا  2ـ2

الداخلية ضد المنصورة 0ـ3

القناة ضد راية 0ـ0

كهرباء الاسماعيلية ضد طنطا 2ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.
ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنصورة دوري المحترفين دوري القسم الثاني الترسانة طنطا

مواد متعلقة

محمد عنتر يقود المقاولون للفوز على بلدية المحلة في دوري المحترفين

فوز المقاولون ودجلة، نتائج مباريات الإثنين في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم السبت 22 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 17 صنفا منهم الطماطم والبطاطس وارتفاع الليمون

سيراميكا يسعي لتعديل مساره أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة منتخب الشباب أمام كرواتيا الأولمبي في دورة قطر الدولية

سعر جرام الذهب في الصاغة يستهل تعاملات اليوم بالصعود

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالسعادة

منوعات

المزيد

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

فرنسا تفكك شبكة تهريب نقلت 1700 مهاجر إلى أوروبا

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالسعادة

حدث في 22 رمضان، سنة 277 هـ، مولد عبد الرحمن الناصر ثامن حكام الدولة الأموية في الأندلس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية