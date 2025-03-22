9 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري المحترفين اليوم

دوري المحترفين، تقام اليوم السبت 9 مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ26 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروف بـ “دوري المحترفين”.

واقيمت امس مباراة بين فريق راية والداخلية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

مواعيد مباريات في الجولة الـ 26 من دوري المحترفين

ديروط ضد بترول أسيوط 9:30 مساء

لافيينا ضد كهرباء الإسماعيلية 9:30 مساء

المنصورة ضد سبورتنج 9:30 مساء

طنطا ضد الترسانة 9:30 مساء

أسوان ضد وي 9:30 مساء

ابو قير ضد السكة الحديد 9:30 مساء

بروكسي ضد المقاولون 9:30 مساء

منتخب السويس ضد بلدية المحلة 9:30 مساء

وادي دجلة ضد القناة 9:30 مساء

نتائج مباريات الجولة الـ 25 من دوري المحترفين

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي 2-0

الترسانة ضد وادي دجلة 0-1

المصرية للاتصالات ضد ديروط 2-3

أسوان ضد سبورتنج 1-0

بلدية المحلة ضد المقاولون 0-1

بترول أسيوط ضد منتخب السويس 0ـ1

السكة الحديد ضد لافيينا 2ـ2

الداخلية ضد المنصورة 0ـ3

القناة ضد راية 0ـ0

كهرباء الاسماعيلية ضد طنطا 2ـ1

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025



وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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