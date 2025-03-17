محمد عنتر يقود المقاولون للفوز على بلدية المحلة في دوري المحترفين

دوري المحترفين، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي علي نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين بملعب بلدية المحلة ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين.

أحرز محمد عنتر هدف المقاولون والمباراة في أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 49 في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو المنافسة على العودة للدوري الممتاز.

وبدأ المقاولون مباراة بلدية المحلة بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وعبدالرحيم عموري وجوزيف أوشايا وعمرو بركات ومحمد الكرته وجواكيم اوجيري وتشارلز باساي وعبدالرحمن أكمل ومحمد عنتر.

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025



وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.



وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.



ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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