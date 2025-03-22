إدارة ترامب تطرد جميع موظفي الحقوق المدنية بوزارة الأمن الداخلي تمهيدا لفصلهم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين أن السلطات الأمريكية أقالت تقريبًا كل العاملين في قسم الحقوق المدنية بوزارة الأمن الداخلي.



وأوضحت الصحيفة: "في يوم الجمعة، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد كل العاملين في قسم الحقوق المدنية التابع لوزارة الأمن الداخلي بالكامل تقريبًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أكثر من 100 موظف تم منحهم يوم الجمعة إجازة لمدة 60 يومًا للبحث عن وظيفة أخرى في الإدارة، أو سيتم فصلهم في مايو".

ووفق خمسة مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، قامت "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغلق مكتب أمين المظالم لخدمات الهجرة، وهو مكتب آخر مسؤول عن التدقيق في سياسات الهجرة القانونية للإدارة".

وربطت الصحيفة كل "هذه الخطوات برغبة الإدارة الأمريكية في تخفيف الرقابة على قراراتها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في البلاد بلغ 21 مليون مهاجر، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ذلك.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، أعلن عددًا من الأوامر التنفيذية المتعلقة بالهجرة والتي تركز على سياسة حدودية وإجراءات فحص تأشيرات أكثر صرامة، وحملة شرسة على المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم بخصوص تقليص مهام وعمل موظفي العديد من الإدارات والوكالات إلى أقصى حد بهدف مكافحة البيروقراطية.

وبموجب قرار ترامب، سيتعين على بعض المنظمات الحكومية تقليص وظائفها وأنشطة موظفيها إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الأمريكي.

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