إدارة ترامب توجه بالبدء في وضع خطط تسريح جماعي للموظفين

وجهت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الوكالات الفيدرالية، بالإعداد لتسريحات جماعية وعلى نطاق واسع للموظفين، وفقا لرئيسي مكتب ميزانية البيت الأبيض ومكتب إدارة الأفراد.

الحكومة الفيدرالية مكلفة وغير فعالة وغارقة فى الديون

وبحسب تقرير لموقع NBC News، فقد كتب مدير الميزانية راسل فوت، وتشارلز إيزل القائم بأعمال مدير مكتب إدارة الأفراد، فى مذكرة إلى قادة الوكالات، أن الحكومة الفيدرالية مكلفة وغير فعالة وغارقة فى الديون.

وأضافا أنه فى الوقت نفسه، فإنها لا تقدم نتائج للرأي العام الأمريكى، وبدلا من ذلك يتم إنفاق أموال الضرائب لتمويل برامج غير مثمرة وغير ضرورية تفيد جماعات المصالح الراديكالية وتضر بالمواطنين الأمريكيين المجدين.

وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس ترامب طلب خفض واسع النطاق فى القوة ومن أجل تنفيذ ذلك، فإنها تدعو رؤساء الوكالات والوزارات لتقديم المرحلة الأولى من خطط إعادة التنظيم بحلول 13 مارس، والتي ستركز على الخفض الأولى فى الوكالات.

زيادة الإنتاجية وتقليص مساحة العقارات وتقليص الميزانية

وشددت المذكرة على ضرورة أن تستند الخطط إلى مبادئ ضمان "خدمة أفضل" للأمريكيين، وزيادة الإنتاجية وتقليص مساحة العقارات وتقليص الميزانية.

ودعت المذكرة الوكالات إلى دمج المجالات "المكررة" و"حيث توجد طبقات غير ضرورية" داخل الإدارة. كما دعت إلى تنفيذ التكنولوجيا القادرة على "أتمتة المهام الروتينية" حتى يتمكن الموظفون من "التركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى".

خطط لمرحلة ثانية من خفض القوى العاملة

كما وجهت المذكرة إلى تسريح الموظفين الذين لا يؤدون بشكل جيد أو الموظفين المتورطين في سوء السلوك.

وسيتعين على رؤساء الإدارات والوكالات تقديم خطط لمرحلة ثانية من خفض القوى العاملة بحلول منتصف أبريل. وجاء فى المذكرة أن هذا سيحدد رؤية لعمليات الوكالة الأكثر إنتاجية وكفاءة في المستقبل ويتم تنفيذها بحلول نهاية سبتمبر.

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