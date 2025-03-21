أخبار الحوادث اليوم، انهيار جزئي لمنزل في الدرب الأحمر، القبض على المتهمين بقتل عامل في 6 أكتوبر، ضبط 10 ملايين قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقته بأوسيم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة العثور على جثة شاب حول رقبته آثار خنق داخل شقته فى منطقة أوسيم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من مركز لعلاج الإدمان.

القبض على سايس تشاجر مع سيدة بسبب ركن سيارة بمصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سايس تشاجر مع سيدة لرفضها إعطائه 15 جنيها عن ركن سيارتها بالشارع العام بمنطقة مصر الجديدة.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل تقل ركاب أعلى طريق الأوسطي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

شهدت منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين خلف مسجد المرداني، دون وقوع أي إصابات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم فى مدينة 6 أكتوبر.

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 7 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بلغت قيمتها المالية 2,9 مليون جنيه تقريبًا.

ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تزوير المستندات بالقليوبية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على متهم بالتزوير لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه ناتجة عن تزوير مستندات ومحررات رسمية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

القبض على شاب شرع في قتل حارس عقار بالمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لشروعه في قتل حارس عقار بـمنطقة المطرية.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرابية

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور فى الشرابية، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية.

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