الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي

انقلاب سيارة أعلى
انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل تقل ركاب أعلى طريق الأوسطي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث الطريق الأوسطى اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل ركاب أعلى الطريق الأوسطي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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