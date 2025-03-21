الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

انهيار جزئي لمنزل في الدرب الأحمر دون إصابات

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل في الدرب الأحمر، فيتو

شهدت منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين خلف مسجد المرداني، دون وقوع أي إصابات.


انهيار جزئى لمنزل الدرب الأحمر
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من منزل خلف مسجد المرداني بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط جزء من سقف من الطابق الثاني على الطابق الأول لمنزل مكون من طابقين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.


 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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