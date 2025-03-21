إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالشرابية

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور فى الشرابية، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية.

وكان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا - مقيما بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه"؛ إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "بينهم المصاب واثنان آخران مصابان برش خرطوش"، طرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة المضبوطة، نتج عن ذلك إصابتهم.

وألقى رجال المباحث، القبض على طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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