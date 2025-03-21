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حوادث

القبض على شاب شرع في قتل حارس عقار بالمطرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لشروعه في قتل حارس عقار بـمنطقة المطرية.

إصابة حارس عقار بالمطرية 
وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شاب بالتعدي على حارس عقار مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حارس عقار مصاب بنزيف في المخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب متعاطى للمواد المخدرة وقام بالتعدى على حارس العقار بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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