الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

سقوط عصابة تجارة الحشيش فى جنوب سيناء بمضبوطات 2.9 مليون جنيه

القبض على تشكيل
القبض على تشكيل عصابى، فيتو

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 7 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بلغت قيمتها المالية 2,9 مليون جنيه تقريبًا. 
 

بمضبوطات 2.9 مليون جنيه..سقوط تشكيل عصابى لجلب المواد المخدرة فى جنوب سيناء 
بمضبوطات 2.9 مليون جنيه..سقوط تشكيل عصابى لجلب المواد المخدرة فى جنوب سيناء 

 كانت وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء تفيد بتكوين (7 عناصر إجرامية) تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهم بمحافظة جنوب سيناء.
 

 سقوط تشكيل عصابى لجلب المواد المخدرة فى جنوب سيناء 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم قرابة 59 كيلو جراما من مخدر الحشيش- سيارة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.9 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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وزارة الداخلية أمن جنوب سيناء قطاع الأمن العام مخدر الحشيش جلب المخدرات مديرية أمن جنوب سيناء

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