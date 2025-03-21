الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تزوير المستندات بالقليوبية

غسل 60 مليون جنيه
غسل 60 مليون جنيه

 ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على متهم بالتزوير لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه ناتجة عن تزوير مستندات ومحررات رسمية.
 

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 واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية)، لقيامه باستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).

 

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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