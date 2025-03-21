القبض على المتهمين بقتل عامل في 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم فى مدينة 6 أكتوبر.



العثور على جثة عامل بأكتوبر

تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة عامل إثر اصابته بطعنات نفاذة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين 2 آخرين بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة أقدم على إثرها المتهمين على تسديد طعنات نافذة له فسقط قتيلا وتركوه وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا لتتولي النيابة العامة التحقيق.

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