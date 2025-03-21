الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين بقتل عامل في 6 أكتوبر

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم فى مدينة 6 أكتوبر.


العثور على جثة عامل بأكتوبر 
تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولا  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة عامل إثر اصابته بطعنات نفاذة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين 2 آخرين بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة أقدم على إثرها المتهمين على تسديد طعنات نافذة له فسقط قتيلا وتركوه وفروا هاربين.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا لتتولي النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة عامل بأكتوبر العثور على جثة عامل مدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة قسم شرطة أكتوبر ثالث

مواد متعلقة

تكثيف الجهود الأمنية لحل لغز العثور على جثة مفتش صحة داخل مسكنه بقنا

العثور على جثة شاب مجهول الهوية على شاطئ أبو غليلة بمطروح

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في تصفيات مونديال 2026

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

منوعات

المزيد

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

هل آخد سيئات لو قعدت جنب شخص بيدخن؟ علي جمعة يكشف رأي الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية