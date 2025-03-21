الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقته بأوسيم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة العثور على جثة شاب حول رقبته آثار خنق داخل شقته فى منطقة أوسيم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من مركز لعلاج الإدمان.


وأضافت التحريات، إن والدة المجني عليه طلبت من مركز شهير لعلاج الإدمان علاج ابنها الذي يعانى من انفصام في الشخصية بسبب إدمان المخدرات.

وأضافت التحريات، 3 أشخاص من مركز لعلاج الإدمان حضورا لمنزل المجني عليه  لاصطحابه إلا أنه قاومهم فقاموا بالضغط على رقبته للسيطرة عليه ولكنه فارق الحياة.


وذكرت  التحريات، أنه عندما تأكدوا أنه فاروق الحياة أدخلوه الشقة مرة أخرى وأخبروا والدته أنهم أعطوه مخدرا لتهدئته وأنهم سوف يعودون لاصطحابه، ولاذوا بالفرار.

 

العثور على جثة شاب داخل شقته بأوسيم 
تلقي مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال والدة المجنى عليه وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من مركز لعلاج الإدمان.

ويكثف رجال المباحث من جهودها لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أوسيم مركز شرطة أوسيم مديرية أمن الجيزة بلاغا العثور على جثة شاب داخل شقته بأوسيم جثة شاب داخل شقته بأوسيم

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