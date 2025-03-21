أخبار مصر اليوم، إخلاء وإزالة 15 عقارا بشمال الحرفيين، خصومات على تذاكر مصر للطيران بمناسبة عيد الأم، الأرصاد تحذر من طقس الغد
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
محافظ القاهرة يتفقد بدء إخلاء وإزالة 15 عقارا بشمال الحرفيين بحي منشأة ناصر
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، بدء أعمال إخلاء وإزالة 15 عقارا بمنطقة شمال الحرفيين، بحي منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.
التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة بحضور 40 ابنا وابنة من خريجي وخريجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
خصومات مصر للطيران بمناسبة عيد الأم على الدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال
أعلنت مصر للطيران أنه تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، فقد طرحت الشركة خصومات علي متن رحلاتها الدولية للسيدات.
5 معلومات عن مجمع الستوم الصناعي العملاق ببرج العرب
قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية.
منعا للوقوف والانتظار.. خطوات حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط
أطلقت هيئة السكك الحديدية مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا عن طريق الاتصال التليفوني للتيسير على جمهور الركاب وتقديم أعلى مستويات الخدمة.
حالة طقس السبت، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم، على السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.
جامعة عين شمس تعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم
اختتمت جامعة عين شمس فعاليات مسابقة القرآن الكريم، التي نظّمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب الجامعة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2025.
رئيس هيئة الدواء يبحث سبل تعزيز الاستثمار الدوائي مع شركتين سعوديتين
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع ممثلي شركتي الصناعات الدوائية السعودية "بدائل" و"البترجي"، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستراتيجيات الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.
كلية الآثار جامعة عين شمس توقع برتوكول تعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية
وقع مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وقد قام بالتوقيع حسام طنطاوي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز ومحمد زكي السديمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية.
الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح
أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح.
الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في الثلث الأخير من رمضان (فيديو وصور)
امتلأ الجامع الأزهر اليوم الجمعة، عن آخره بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية، حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.
بتروجتً تعقد جمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل وسط توقعات بالتأجيل
تعقد شركة بتروجت جمعيتها العمومية يوم الثلاثاء المقبل وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والمهندس يس رئيس شركة ايجاس ونوابه واعضاء مجالس الادارات ومندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض قيادات الهيئة.
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