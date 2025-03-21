بتروجتً تعقد جمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل وسط توقعات بالتأجيل

تعقد شركة بتروجت جمعيتها العمومية يوم الثلاثاء المقبل وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه والمهندس يس رئيس شركة ايجاس ونوابه واعضاء مجالس الادارات ومندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض قيادات الهيئة.

و يستعرض المهندس وليد لطفي رئيس مجلس ادارة شركة بتروجت أهم ما تم انجازه في العام المالي 2024 من مشروعات داخليه أو خارجية سواء في فرع الشركة بالإمارات أو السعودية، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

فيما أشارت مصادر مطلعة بأنه من الممكن تأجيل الجمعية وذلك لعدم جاهزية شركة بتروجت لتوضيح أعمال الشركة

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