وقع مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وقد قام بالتوقيع حسام طنطاوي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز ومحمد زكي السديمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الآثار جامعة عين شمس توقع برتوكول تعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية

بحضور محمد إسماعيل، نائب رئيس مركز إدارة الجمعية الجغرافية، د. باسم محمد القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونائب رئيس مركز إدارة مركز الدراسات البردية والنقوش، ود. إيمان نبيل مدير المركز.

وقد حضر التوقيع محمد عبد النعيم،مدير معهد المخطوطات العربية. وتمت فاعليات توقيع البروتوكول خلال فاعليات مؤتمر مركز الدراسات البردية والنقوش الثاني عشر، والذي أقيم بالتعاون مع معهد المخطوات العربية والجمعية الجغرافية.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون بين الجامعة والجهات العلمية و البحثية وفتح آفاق جديدة من التعاون مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في شتى مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وسوف تكون آفاق التعاون شاملة تقديم دورات تدريبية للطلاب والباحثين والخريجين، التعاون العلمي والأكاديمي من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات، وتقديم دورات تدريب عملي وميداني للباحثين وللطلاب بالإضافة إلى قيام المركز بترميم وحفظ الخرائط والمخطوطات واللوحات، وكل المقتنيات الأثرية المشابهة بالجمعية ؛ وذلك سعيًا من المركز وكلية الآثار؛ لتبادل الخبرات ومد جسور التواصل مع الجهات العلمية والبحثية في مصر وخارجها.

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