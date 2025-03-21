نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع جمعية سند للرعاية الوالدية البديلة بحضور 40 ابنا وابنة من خريجي وخريجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعلاء عبد العاطي عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسية، وياسمين الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سند



وهدفت الورشة إلى تحسين سبل التواصل بين الوزارة والأبناء، وتقنين أوضاع أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومناقشة مختلف قضاياهم، حيث تم تقسيم الأبناء المشاركين في ورشة العمل إلى 4 مجموعات عمل، وعرضوا مختلف التحديات التي تواجههم والتوصيات والمخرجات التي يطالبون بها.



هذا وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتنظيم تلك الورشة، مؤكدة على تنظيم لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنظيم آلية للتواصل بين الأبناء والوزارة للتغلب على كافة المشاكل التي تواجههم.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي سيظل بابها مفتوحًا أمام الأبناء والفتيات خريجي وخريجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين تقديم الخدمة داخل مؤسسات الرعاية بما يعود بالنفع على الأبناء والفتيات.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بعمل مسح شامل لكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالأبناء ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن العمل والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير تأمين صحي للأبناء والفتيات خريجي وخريجات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما استجابت لعدد من المقترحات ومخرجات ورشة العمل، وكلفت الإدارة المركزية للرعاية بمتابعتها، فضلا عن الاتفاق علي عقد اجتماع دوري بين أبناء دور الرعاية ومسؤولي الوزارة.

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