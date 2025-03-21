الجمعة 21 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث سبل تعزيز الاستثمار الدوائي مع شركتين سعوديتين

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
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عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع ممثلي شركتي الصناعات الدوائية السعودية "بدائل" و"البترجي"، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستراتيجيات الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.

 رئيس هيئة الدواء يبحث سبل تعزيز الاستثمار الدوائي مع شركتي "بدائل" و"البترجي" السعوديتين

شهد الاجتماع استعراض أنشطة شركة بدائل التابعة لصندوق الاستثمار السعودي باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب استعراض تجاربها الناجحة في التصنيع والتوسع الاستثماري، كما تم مناقشة  خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في السوق المصري والأسواق الإقليمية خلال السنوات الثلاث القادمة لتعزيز نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى دول المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز آليات التعاون في مجال تطوير منصات التصدير الدوائي، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي ودعم تنافسية الدواء المصري في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لضمان تيسير إجراءات الاستثمار وتعزيز الابتكار في قطاع الدواء، بما يتماشى مع أحدث المعايير التنظيمية والفنية، والتأكيد على ضرورة دعم الاستثمارات الدوائية البديلة والمستدامة، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة التدخين وتطوير بدائل خالية من التبغ، بما يسهم في تحقيق أهداف الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

حضر الاجتماع من جانب شركة بدائل الدكتور محمد مصطفى، مدير إدارة قسم الجودة، الدكتور عبد الإله الجلال، مدير إدارة الشؤون التنظيمية، الدكتور محمود سيد أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق، والدكتور مازن ماجد المنشاوي، الرئيس التنفيذي لشركه منافارما، الدكتور محمد مازن، الرئيس التنفيذي، شركة البترجي للصناعات الدوائية. ومن جانب هيئة الدواء المصرية، أ.د. حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور حمادة جمال، معاون رئيس الهيئة ومدير عام الإدارة العامة للمستحضرات البشرية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الدوائي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في مجال الصناعات الدوائية.

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