اختتمت جامعة عين شمس فعاليات مسابقة القرآن الكريم، التي نظّمها قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب الجامعة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2025.

جامعة عين شمس تعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بمشاركة متميزة من طلاب كليات الجامعة، حيث تنافسوا في عدة مجالات، شملت حفظ القرآن الكريم كاملًا، الثقافة الإسلامية، الأحاديث النبوية، التلاوة والتجويد، الإنشاد الدينى.



وذلك تحت الإشراف الإدارى والتنسيق العام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

حيث أظهر الطلاب براعة في التلاوة وحسن الأداء، وسط إشادة واسعة من لجنة التحكيم والحضور.



وحصل على المراكز الأولى بمسابقات القرآن الكريم، فى تلاوة القرآن الكريم الطالب عبد الله عمر هاشم من كلية الزراعة، وبمسابقة الأحاديث النبوية الطالبة ملك محمد كامل من كلية الألسن، وبمسابقة الثقافة الإسلامية الطالبة عزة سيد عبد الله من كلية الآداب، أما مسابقة الابتهالات الدينية والإنشاد الدينى فازت الطالبة مى محمد محمود أمين من كلية العلوم

وفى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملًا جاء بالمركز الأول فى مسابقة البنين الطالب مصطفى عبد الرحمن حجاج من كلية الطب، والمركز الأول بنات الطالبة هبة فراج سعد من كلية الزراعة. وبمسابقة حفظ وتجويد نصف القرآن الكريم فازت بالمركز الأول الطالبة سارة صوفى صبحى من كلية الألسن، وفى مسابقة حفظ وتجويد ثلث القرآن الكريم نالت الطالبة إيمان علاء عبد الحفيظ المركز الأول بكلية البنات، أما مسابقة حفظ وتجويد خمس أجزاء من القرآن الكريم فازت الطالبة تسنيم أحمد السيد بكلية طب الأسنان.

وفي ختام المسابقة، تم تكريم الفائزين بجوائز مالية بلغت 154 ألف جنيه، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في مجال العلوم الدينية.

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