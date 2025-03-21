الجمعة 21 مارس 2025
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محافظ القاهرة يتفقد بدء إخلاء وإزالة 15 عقارا بشمال الحرفيين بحي منشأة ناصر

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد بدء إخلاء وإزالة ١٥ عقارا بالحرفيين

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، بدء أعمال إخلاء وإزالة 15 عقارا بمنطقة شمال الحرفيين، بحي منشأة ناصر، لخطورتها الداهمة.

محافظ القاهرة: إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم إزالة العقارات حرصًا على حياة المواطنين نظرًا لوجود مشكلات فى التربة وتصدعات مع وجودها أعلى حافة تبة يصل ارتفاعها لأكثر من ٣٠ مترًا مما قد يعرض العقارات للانهيار في أي لحظة.

محافظ القاهرة صرف تعويض ٥٠٠ ألف جنيه لكل وحدة سكنية

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم صرف تعويض ٥٠٠ ألف جنيه لكل وحدة سكنية، بالإضافة لصرف ١٠ آلاف جنيه فورًا لصاحب كل وحدة لإعانته حتى الانتهاء من إجراءات صرف التعويض.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة وفرت عددًا من سيارات، وعمال هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدة السكان في عملية الإخلاء والنقل تيسيرًا عليهم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات المحافظة.

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