الجمعة 21 مارس 2025
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5 معلومات عن مجمع الستوم الصناعي العملاق ببرج العرب

مجمع الستوم الصناعي
مجمع الستوم الصناعي العملاق ببرج العرب
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 قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية.

 

 وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

كل ماتريد معرفته عن المجمع الصناعي العملاق 

 • مجمع  الستوم الصناعي الضخم  يقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية وسيتم انشاؤه على مساحة 40 فدان

• تم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز  الموقع تمهيدا لبدء إنشاء  المجمع الصناعي العملاق  

• المجمع سيضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ )

• المشروع الضخم  سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا وسيوفر الالاف من فرص العمل

•  يأتي تنفيذ المشروع في إطار  خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 ويتم المشروع  علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة -  التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد 
بمساحة 3000 م2 كمرحلة اولى ( حيث تم الانتهاء من انشاء المصنع ) وبدأ في الانتاج التجريبي والتوسع مستقبلًا بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة لمكونات القطارات والجرارات - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق.

 

 حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد 40 قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد -  التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري.

 

 وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % -  التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حاليًا بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا  .


- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنويًا  بالتعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة فى تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن - بالإضافة إلى إنشاء عدد ( 6 ) مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ( سيجوارت – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى – كونكريت بلس – الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات ) منها عدد (4) مصانع لفلنكات شبكة  القطار السريع -.

 

 التعاون مع شركات وطنية مصرية ( شركة النصر - شركة مان قسطور - شركة الجيوشى -  الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل ) لتوريد الأتوبيسات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل ( الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا ) -  التعاون مع شركات وطنية مصرية ( شركة السويدى – شركة أباظة للمقطورات ) لتوريد الشاحنات والعربات اللورى والقلاب.

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