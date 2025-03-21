أعلنت مصر للطيران أنه تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، فقد طرحت الشركة خصومات علي متن رحلاتها الدولية للسيدات.

خصومات مصر للطيران بمناسبة عيد الأم على الدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال

وأوضحت الشركة أن العرض يضم خصم 35% من الدرجة الاقتصادية و25% من درجة رجال الأعمال، تطبق على فئات مختارة.

علي أن يكون الحجز يوم 21 مارس، والسفر بحلول 30 أبريل.

مطار القاهرة الدولى يشارك الركاب فى الاحتفال بعيد الأم

شهدت مبانى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم احتفال شركة ميناء القاهرة الجوى بعيد الأم مع الركاب في مختلف صالات السفر والوصول وذلك تقديرا لمنزلة ومكانة الأم فى قلوبنا واعتزازا بتضحياتها التى لا تنقطع من أجل استقرار أسرتها وتربية أبنائها وتقديمهم كنماذج مشرفة للمجتمع.

وقد تضمن الاحتفال قيام فريق من العلاقات العامة والإعلام من شركة الميناء بتوزيع الورود على الراكبات وتقديم التهنئة لهن بهذه المناسبة مع التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية معهن مما أدى لخلق جو من البهجة داخل الصالات ما كان له عظيم الأثر حيث أعربوا عن سعادتهم بذلك الاهتمام بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة.

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