الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خصومات مصر للطيران بمناسبة عيد الأم على الدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال

خصومات مصر للطيران
خصومات مصر للطيران بمناسبة عيد الام علي الدرجه الاقتصادية

أعلنت مصر للطيران أنه تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، فقد طرحت الشركة خصومات علي متن رحلاتها الدولية للسيدات.

خصومات مصر للطيران بمناسبة عيد الأم على الدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال

وأوضحت الشركة أن العرض يضم خصم 35% من الدرجة الاقتصادية و25% من درجة رجال الأعمال، تطبق على فئات مختارة.

علي أن يكون الحجز يوم 21 مارس، والسفر بحلول 30 أبريل.

 

مطار القاهرة الدولى يشارك الركاب فى الاحتفال بعيد الأم

شهدت مبانى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم احتفال شركة ميناء القاهرة الجوى بعيد الأم مع الركاب في مختلف صالات السفر والوصول وذلك تقديرا لمنزلة ومكانة الأم فى قلوبنا واعتزازا بتضحياتها التى لا تنقطع من أجل استقرار أسرتها وتربية أبنائها وتقديمهم كنماذج مشرفة للمجتمع.

 

 وقد تضمن الاحتفال قيام فريق من العلاقات العامة والإعلام من شركة الميناء بتوزيع الورود على الراكبات وتقديم التهنئة لهن بهذه المناسبة مع التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية معهن مما أدى لخلق جو من البهجة داخل الصالات ما كان له عظيم الأثر حيث أعربوا عن سعادتهم بذلك الاهتمام بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران الإحتفال بعيد الأم خصومات مصر للطيران درجة رجال الأعمال شركة ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي

مواد متعلقة

إعلان نتائج بطولة دوري كرة القدم الخماسية للجامعات والمعاهد العليا

التعليم العالي تعلن خطتها المستقبلية لإنشاء معاهد جديدة في بعض المحافظات

إرشادات هامة لمرضى خمول الغدة الدرقية خلال الصيام

إرشادات صحية تساعد الحامل والمرضع على صيام صحي وآمن (فيديو)

موعد فتح باب التقديم بالجامعات للطلاب العائدين من روسيا والسودان

القابضة للمطارات: إنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون

خبير مناعة يضع روشتة صحية للمحافظة على نشاط الجسم خلال فترة الصيام

كلية الزراعة بجامعة عين شمس تكرم الأمهات المثاليات

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في تصفيات مونديال 2026

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

منوعات

المزيد

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

هل آخد سيئات لو قعدت جنب شخص بيدخن؟ علي جمعة يكشف رأي الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية