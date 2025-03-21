الجمعة 21 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة طقس السبت، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم، على السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على  السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  السبت  ، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حالة الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس السبت

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