الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

ذكرت صحيفة SpaceNews أن شركتي Exlabs وAntares الأمريكيتين أعلنتا عن شراكة لتطوير مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية لاستكشاف الفضاء البعيد.

أول مركبة مجهزة بمحرك نووي

وجاء في منشور للصحيفة:"أول مركبة مجهزة بمحرك نووي من تطوير شركتي Exlabs وAntares من المفترض أن تطلق إلى الفضاء ما بين عامي 2028 و2029، وأن شركة ExLabs أشارت إلى أن هذه المهمة ستكون بمثابة اختبار حاسم لفعالية الطاقة النووية الفضائية وتضع الأساس لتبني أوسع للتكنولوجيات النووية في مجال صناعات الفضاء".

وحول الموضوع قال ماثيو شميدغال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ExLabs:"الطاقة النووية هي المفتاح لتمكين البعثات الفضائية طويلة الأمد والمستدامة"، وأشار إلى أن البعثات الفضائية الأولى لشركة Exlabs، بما في ذلك البعثة التي سترسل لاستكشاف كويكب (99942 أبوفيس) لن تستخدم فيها مركبات تعمل بالطاقة النووية، أما مركبة الاستكشاف العلمي الفضائية (SERV) والتي تطورها شركة Antares فستعتمد على محرك يعمل بالطاقة النووية.

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