الجمعة 03 يناير 2025
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منوعات

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

مقطع فيديو مصمم
مقطع فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي، فيتو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشره أنه يوثق لحظة "العثور على مركبة فضائية في الكويت".

وحصل الفيديو المنشور عبر صفحة على منصة "إكس"، على 3 ملايين مشاهدة، بعدما شاركت حسابات عدة في ترويجيه، وجاء في وصف اللقطات: "العثور على المركبة الفضائية التي تكلم عنها الكونجرس الأمريكي بأن تم رصدها في سماء الكويت".

تحطم جسم غامض في أريزونا

في حين أن العودة إلى اسم الصفحة المكتوب على الفيديو (الناشر الأصلي)، يؤكد أن الفيديو والرواية المنسوبة إليه زائفة، حيث إن اللقطات أنتجها حساب اسمه "sybervisions@"، ونشرها للمرة الأولى في 31 ديسمبر 2024.

وحينها، زعم الحساب - الذي ينشط من بريطانيا - أن المقطع هو لـ"تحطم جسم غامض في أريزونا!" بالولايات المتحدة.

ولدى ملاحظة تعريف الصفحة، يبين الحساب أن المُنتج للفيديو يشير إلى نفسه بأنه يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي للعمل على قصص إبداعية مصورة، منها مقاطع كوميدية ​ورومانسية خيالية علمية، ولدى الحساب ارتباط بحسابات تحمل نفس الاسم على منصات اجتماعية مختلفة.

رصد أجسام فضائية مجهولة في نطاق دولة الكويت

ويأتي ترويج مقاطع فيديو مُضللة أو مُنتجة بالذكاء الاصطناعي حول ذلك، بعد أن عقد الكونجرس الأمريكي جلسة في نوفمبر الماضي، للنظر في ما أثير حول رصد أجسام فضائية مجهولة في نطاق دولة الكويت.

وجرى خلال جلسة الكونجرس عرض مقطع فيديو مدته 13 دقيقة قيل إنه يظهر جسما طائرا على شكل كرة بيضاء قبالة سواحل الكويت، وفيما لم يتم حسم الأمر، يضج الفضاء الإلكتروني بكثير من المقاطع غير الصحيحة.

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