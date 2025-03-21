حازم إمام عن ارتباطه بالزمالك: تشجيع النادي لبطولاته فقط سذاجة (فيديو)

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء عن سر عشق جماهير الأبيض للنادي.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر بودكاست قعدة زملكاوية:" استنكر بشدة جملة يرددها البعض بأن جماهير الزمالك تعشق الفريق رغم أنه لا يكسب كثيرا، مش اللي بيكسب بس اللي الناس بتشجعه ودي حاجة في العالم أجمع.

وواصل:" ليفربول على سبيل المثال حصل على كم لقب دوري إنجليزي بمسماه الجديد؟ لقب وحيد خلال 33 سنة أليس كذلك، هل الجمهور لا يحبه أو لا ينتمي إليه.

وأضاف: فريق مانشستر يونايتد العظيم ينافس على الهبوط في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري ومن 9 سنوات لم يحصد بطولة ورغم ذلك تعشقه جماهيره بشدة.

وواصل: حب الكيان والفريق شيئ وحب البطولات فقط شيئ اخر، الصح انك ترتبط بالنادي لانك تحبه بشكل عام وليس من أجل البطولات فقط.

وأتم: من يربط تشجيع نادي بجملة حقق كام بطولة، فكرة ساذجة جدا طفولية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة يوم الأحد المقبل 23 مارس في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.