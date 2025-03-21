النواب اللبناني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع كافة الدول العربية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أهمية تعزيز العلاقات مع كافة الدول العربية.

ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة

ودعا بري خلال استقباله وفدا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين اليوم الجمعة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في بيروت، إلى ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني أمام الوفد: "هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الاختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها (اللبنانيون) في كل قارات العالم".

وأضاف أن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية هو مصدر غنى للبنان.

وتابع: "نحن معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجددا".

وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين، قال بري "منذ بداية هذه الأزمة قلت إن الودائع مقدسة واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب الـ 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة".

حق المغتربين بالمشاركة في اقتراع النواب الـ 128

وحول حق المغتربين بالمشاركة في اقتراع النواب الـ 128، شدد بري "على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الاغتراب اللبناني بأن يكون شريكا في اختيار النواب".

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