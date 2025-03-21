الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أصوات من السماء، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، الموافق 21 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الإسراء  10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي  وما تيسر من سورتى الفتح/ الحاقة 30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق  15 ق

وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة للشيخ  محمود على البنا  35ق

40: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة هود  30ق

شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الصديق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء القارئ السيد الغيطاني

50: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة فاطر  30ق

28: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع  وما تيسر من سورة آل عمران   29ق

31: 16 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى  وما تيسر من سورة الأنعام  15ق

17:25 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  محمود  صديق المنشاوى  وما تيسر من سورتى غافر / الفجر  42 ق

18:22 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة   15ق

18:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى نوح/ الجن    10ق

20:33 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم  وما تيسر من سورة الفرقان   15ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأحزاب   15ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الرحمن    15ق
 

01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل  وما تيسر من سورة مريم  15ق

02:37 (بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الزمر  30ق

04:53 (بعد الفجر) للشيخ  عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة المؤمنون  15ق

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