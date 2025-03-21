أصوات من السماء، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، الموافق 21 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الإسراء 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتى الفتح/ الحاقة 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 15 ق



وتذاع الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف مرتلة برواية حفص عن عاصم كاملة والتلاوة للشيخ محمود على البنا 35ق



40: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة هود 30ق



شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد الصديق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء القارئ السيد الغيطاني



50: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة فاطر 30ق



28: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 29ق



31: 16 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الأنعام 15ق



17:25 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى غافر / الفجر 42 ق



18:22 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة التوبة 15ق



18:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتى نوح/ الجن 10ق



20:33 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الفرقان 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق



01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الرحمن 15ق



01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم 15ق



02:37 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة الزمر 30ق



04:53 (بعد الفجر) للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق

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