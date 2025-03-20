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علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

نجم ساطع، فيتو
نجم ساطع، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، اكتشف الفلكيون حقائق صادمة، في أول دراسة للأشعة تحت الحمراء لنجم ساطع انفجر مرارا خارج مجرة درب التبانة

 

اكتشف الفلكيون حقائق صادمة عن نجم ساطع

والنجم LMCN 1968-12A (LMC68)، الذي يقع في السحابة الماجلانية الكبرى (LMC)، تم رصده للمرة الأولى في عام 1968 ومنذ ذلك الحين انفجر عدة مرات. 

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وفي عام 2024، بعد انفجاره في 2020، راقبه الفلكيون من كثب باستخدام التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لدراسة مرحلة وصوله لدرجة الحرارة الفائقة.

وبحسب موقع "سبيس" المهتم بعلوم الفلك، كشف انفجار النجم عن توقيعات كيميائية غير متوقعة، بما في ذلك انبعاث استثنائي من السيليكون المؤين، الذي كان أكثر سطوعًا بمقدار 100 مرة من الشمس.

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نجم ساطع مجرة درب التبانة علوم الفلك

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