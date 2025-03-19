الأربعاء 19 مارس 2025
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من آثار حب الشباب بالبشرة

آثار حب الشباب
آثار حب الشباب

حب الشباب من الإصابات الشائعة للبشرة وعادة تنتشر بين الشباب والفتيات وعلاجها يلزم وقت طويل وللأسف تترك آثارا سلبية بالبشرة.

وتحاول الفتيات إخفاء آثار حب الشباب بالبشرة ولكن بعضهن تحاول التخلص منها بالطرق الطبيعية حفاظا على جمال البشرة.

قناع طبيعي يخلصك من آثار حب الشباب 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من آثار حب الشباب بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار

ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان (اختياري لتقشير لطيف)

طريقة التحضير:

  • امزجي جميع المكونات جيدًا في وعاء صغير حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • ضعي القناع على المناطق التي تعاني من آثار الحبوب، مع تجنب منطقة العين.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
  • كرري القناع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
  • إذا كانت بشرتكِ حساسة، استخدمي كمية أقل من عصير الليمون أو استبدليه بماء الورد لتجنب التهيج.
  • جربي هذا القناع بانتظام وستلاحظين تحسنًا في مظهر بشرتك مع مرور الوقت.
آثار حب الشباب 
آثار حب الشباب 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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