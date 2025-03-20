وصفة طبيعية تخلصك من الهالات السوداء

الهالات السوداء مشكلة تعاني منها العديد من الفتيات لأسباب عدَّة أبرزها السهر والقلق ونقص العناصر الغذائية بالجسم مما يؤثر في مظهرهن بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على علاج الهالات السوداء حفاظًا على مظهرهن ونضارة بشرتهن ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تقضي على الهالات السوداء.

المكونات:

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

بضع قطرات من زيت اللوز الحلو أو زيت فيتامين E.

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة والعسل معًا حتى تحصلي على قوام ناعم.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللوز أو فيتامين E وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط تحت عينيك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي القناع 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء والنوم لساعات كافية يوميًّا.

ضعي كمادات باردة من ماء الورد أو أكياس الشاي الأخضر المبردة لتقليل الانتفاخ قبل وضع القناع.

الهالات السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.