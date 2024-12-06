الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة وتعزيز نضارتها

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

العناية بالبشرة تعزز من نضارتها وجمالها وتحافظ على شبابها، خاصة فى فصل الشتاء، لذا تحرص الفتيات كثيرا على تطبيق خطوات العناية اليومية للبشرة.

والعناية بالبشرة لا تقتصر على تنظيف وترطيب البشرة يوميا فقط، بل من خلال تناول طعام صحى قائم على الخضروات والفواكه الطازجة مع شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

 

قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الحساسة).

بتلات ورد مجففة أو طازجة مطحونة (ملعقة صغيرة).

طريقة التحضير:-

  • اخلطي ماء الورد مع العسل في وعاء صغير حتى يتجانس الخليط.
  • أضيفي الزبادي (إذا كنتِ تعانين من بشرة جافة أو حساسة) وقلّبي جيدا.
  • أضيفي بتلات الورد المطحونة للحصول على قوام مناسب.
  • نظفي وجهك جيدا بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  • ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.
  • يُمكنك استخدام القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكدي من اختيار مكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية.
  • يُفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.
قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة 
قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال

txt

أفضل الأطعمة للحصول على بشرة نضرة وصحية، يمكن إضافتها لنظامك الغذائي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العناية بالبشرة قناع الورد الطبيعي قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة وتعزيز نضارتها نضارة البشرة جمال البشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فوائد الفازلين لحل جميع مشاكل البشرة

نصائح ووصفات طبيعية لنضارة البشرة في الشتاء

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الشتاء

فيتامينات تحتاجها البشرة للحفاظ على شبابها الدائم

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية 6 ديسمبر 2024

تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بزيادة تصل لـ 27 جنيهًا، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق

السيسي يزور القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع الزهور على النصب التذكاري

أخبار مصر: زيادة أسعار بيبسي بلاستيك وكروت شحن "الفكة"، تحذير دول عربية من زلازل، هل ينقذ رامي مخلوف سوريا بعد ظهوره المفاجئ

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي لقادة أوروبا وفلسطين والجابون والكونغو

منوعات

المزيد

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

صنعت مخصوصا له، بابا الفاتيكان يحصل على سيارة كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس لاعب كرة لـ 3 عمال بالجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 6 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية