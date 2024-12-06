العناية بالبشرة تعزز من نضارتها وجمالها وتحافظ على شبابها، خاصة فى فصل الشتاء، لذا تحرص الفتيات كثيرا على تطبيق خطوات العناية اليومية للبشرة.

والعناية بالبشرة لا تقتصر على تنظيف وترطيب البشرة يوميا فقط، بل من خلال تناول طعام صحى قائم على الخضروات والفواكه الطازجة مع شرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة.

قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري للبشرة الحساسة).

بتلات ورد مجففة أو طازجة مطحونة (ملعقة صغيرة).

طريقة التحضير:-

اخلطي ماء الورد مع العسل في وعاء صغير حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الزبادي (إذا كنتِ تعانين من بشرة جافة أو حساسة) وقلّبي جيدا.

أضيفي بتلات الورد المطحونة للحصول على قوام مناسب.

نظفي وجهك جيدا بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه برفق.

يُمكنك استخدام القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختيار مكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية.

يُفضل إجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام.

قناع الورد الطبيعي للعناية بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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