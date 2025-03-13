قناع طبيعي يمنح بشرتك النضارة فى نهار رمضان

في شهر رمضان، تعاني البشرة من الجفاف وفقدان النضارة بسبب قلة شرب الماء والصيام لساعات طويلة، لذا، يجب على الفتيات الإهتمام بالبشرة لترطيبها واستعادة إشراقتها خلال النهار.

وعادة تحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وتعزز من نضارتها مايحافظ على جمالها خلال فترة الصيام.

قناع طبيعي لنضارة البشرة فى رمضان

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لنضارة البشرة فى نهار رمضان.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون (للبشرة الدهنية فقط)

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبيه بزيت جوز الهند أو ماء الورد.

يكرر القناع 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

نصائح للعناية بالبشرة فى رمضان

وهناك نصائح إضافية للعناية بالبشرة في رمضان، منها:-

شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والبرتقال.

استخدام كريم مرطب يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس عند الخروج.

ترطيب البشرة ونضارتها

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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