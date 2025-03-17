قناع طبيعي لشد البشرة والحماية من التجاعيد

شد البشرة من الأمور التى تحرص عليها الفتيات للحفاظ على شباب البشرة ما يحافظ على شبابهن، وشد البشرة أصبح فى وقتنا الحالي منتشر بين الفتيات لأنه يحافظ جمالهن ويزيد من جاذبيتهن.

وشد البشرة يمكن أن يكون من خلال عمليات التجميل باهظة الثمن، إلا أن الفتيات تفضل الطرق الطبيعية الفعالة التى يسهل تحضيرها فى المنزل.

قناع طبيعي لشد البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد.

المكونات:-

بياض بيضة واحدة (يشد البشرة ويقلل التجاعيد)

ملعقة صغيرة من العسل (يرطب البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين)

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إشراق البشرة)

ملعقة صغيرة من نشا الذرة (يعمل على شد البشرة وإعطائها مظهرًا ناعمًا)

طريقة التحضير:

اخفقي بياض البيضة جيدًا حتى يصبح رغويًا.

أضيفي العسل وعصير الليمون ونشا الذرة وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على بشرتك النظيفة باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ضعي مرطبًا خفيفًا بعد القناع للحفاظ على ترطيب البشرة.

استخدمي القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي منطقة العين عند تطبيق القناع لأن البشرة هناك حساسة جدًا.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على مرونة بشرتك.

هذا القناع سيمنح بشرتك نضارة وإشراقة طبيعية، كما يساعد في تقليل التجاعيد بشكل ملحوظ عند المواظبة عليه.

شد البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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